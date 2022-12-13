«Обратный отсчет»: Олег Брячак об итогах работы псковских эсеров в 2022 году

Гость студии - председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Олег Брячак. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним об итогах работы псковских эсеров в 2022 году и о планах на следующий год.

Источник: ПЛН-FM