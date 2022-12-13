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«Обратный отсчет»: Олег Брячак об итогах работы псковских эсеров в 2022 году
14.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Олег Брячак. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним об итогах работы псковских эсеров в 2022 году и о планах на следующий год.
Источник: ПЛН-FM
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