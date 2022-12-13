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«Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах года и планах Псковского музея-заповедника
14.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Новым гостем ежегодного проекта «Обратный отсчет» стала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она рассказала, как 2022 год сложился для музея и его филиалов, с какими трудностями пришлось столкнуться, какие яркие проекты удалось реализовать, а также поделилась планами на следующий год.
Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.
Источник: ПЛН-FM
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