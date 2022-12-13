www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
12 декабря 9 декабря 25 ноября 14 декабря 9 декабря 9 декабря 2 ноября 12 декабря 5 декабря 13 декабря 13 декабря 7 декабря 13 декабря 13 декабря Телефон прямого эфира 8 декабря

«Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах года и планах Псковского музея-заповедника

14.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Новым гостем ежегодного проекта «Обратный отсчет» стала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она рассказала, как 2022 год сложился для музея и его филиалов, с какими трудностями пришлось столкнуться, какие яркие проекты удалось реализовать, а также поделилась планами на следующий год.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты