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«Обратный отсчет»: Лев Шлосберг об итогах 2022 года
19.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Ведущий Александр Савенко подвел итоги уходящего года с членом Федерального политического комитета партии «Яблоко», председателем Псковского регионального отделения партии Львом Шлосбергом. Многие говорят о том, что партийно-политическая система России испытывает кризис. Согласен ли он с этим утверждением? Есть ли сегодня легальное поле для политической оппозиции? Как сегодня жить людям с иной точкой зрения? Каковы перспективы псковского «Яблока» в сложившейся общественно-политической реальности? На эти и другие вопросы ответил Лев Шлосберг.
Источник: ПЛН-FM
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