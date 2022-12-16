«Обратный отсчет»: Лев Шлосберг об итогах 2022 года

Ведущий Александр Савенко подвел итоги уходящего года с членом Федерального политического комитета партии «Яблоко», председателем Псковского регионального отделения партии Львом Шлосбергом. Многие говорят о том, что партийно-политическая система России испытывает кризис. Согласен ли он с этим утверждением? Есть ли сегодня легальное поле для политической оппозиции? Как сегодня жить людям с иной точкой зрения? Каковы перспективы псковского «Яблока» в сложившейся общественно-политической реальности? На эти и другие вопросы ответил Лев Шлосберг.

Источник: ПЛН-FM