22.12.2022 14:00 «Обратный отсчет»: Александр Гончаренко и Ольга Федорова об итогах работы Псковской гордумы
22.12.2022 13:00 «Обратный отсчет»: Наталья Горбачева об итогах работы Общественной палаты Псковской области в 2022 году
21.12.2022 18:20 «Дневной дозор»: Будут ли псковские партии участвовать в губернаторских выборах 2023 года?
«Обратный отсчет»: Игорь Иванов о «профсоюзных» итогах 2022 года
23.12.2022 13:00 «ПЛН-FM»
Итоги 2022 года сегодня подвел председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
Каким уходящий год был для псковских профсоюзов? Как на их работа сказалась спецоперация и частичная мобилизация? Какие планы наметил облсовпроф на следующий год? Как будет работать Профсоюзная карта скидой в Псковской области? Подробнее об этом с гостем студии побеседовал Дмитрий Иванов.
Источник: ПЛН-FM
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