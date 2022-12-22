«Обратный отсчет»: Игорь Иванов о «профсоюзных» итогах 2022 года

Итоги 2022 года сегодня подвел председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Каким уходящий год был для псковских профсоюзов? Как на их работа сказалась спецоперация и частичная мобилизация? Какие планы наметил облсовпроф на следующий год? Как будет работать Профсоюзная карта скидой в Псковской области? Подробнее об этом с гостем студии побеседовал Дмитрий Иванов.

Источник: ПЛН-FM