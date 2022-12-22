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«Обратный отсчет»: Дмитрий Месхиев о «театральных» итогах 2022 года

23.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Он подвел итоги 2022 года: каким он был для театра, какие премьеры и успехи принес, с какими проблемами пришлось столкнуться коллективу. Также директор театра поделился планами на 2023 год.

 

Источник: ПЛН-FM



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