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«Обратный отсчет»: Дмитрий Месхиев о «театральных» итогах 2022 года
23.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.
Он подвел итоги 2022 года: каким он был для театра, какие премьеры и успехи принес, с какими проблемами пришлось столкнуться коллективу. Также директор театра поделился планами на 2023 год.
Источник: ПЛН-FM
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