www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
19 декабря 19 декабря 19 декабря 20 декабря 13 декабря 20 декабря 22 декабря 23 декабря 26 декабря 16 декабря 7 декабря 26 декабря 16 декабря 2 ноября 23 декабря Телефон прямого эфира

«Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы областного Собрания в 2022 году

26.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

О том, как уходящий год сложился для депутатов регионального парламента, какие ключевые решения ими были приняты и какие задачи законодательная власть региона ставит перед собой на 2023 год, с ним поговорил ведущий Максим Костиков.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты