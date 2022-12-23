«Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы областного Собрания в 2022 году

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

О том, как уходящий год сложился для депутатов регионального парламента, какие ключевые решения ими были приняты и какие задачи законодательная власть региона ставит перед собой на 2023 год, с ним поговорил ведущий Максим Костиков.

Источник: ПЛН-FM