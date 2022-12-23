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«Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы областного Собрания в 2022 году
26.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.
О том, как уходящий год сложился для депутатов регионального парламента, какие ключевые решения ими были приняты и какие задачи законодательная власть региона ставит перед собой на 2023 год, с ним поговорил ведущий Максим Костиков.
Источник: ПЛН-FM
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