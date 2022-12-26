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«Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах года и подготовке к выборам-2023

27.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии — председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Вместе с ведущим Константином Калиниченко он подвел итоги 2022 года и рассказал о подготовке к избирательной кампании следующего.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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