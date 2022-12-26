14:00 «Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах деятельности «Горводоканала» и планах на 2023 год
26.12.2022 18:20 «Дневной дозор»: Советский Союз. Тюрьма народов или общество социальной справедливости?
26.12.2022 14:00 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы областного Собрания в 2022 году
«Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах года и подготовке к выборам-2023
27.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии — председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Вместе с ведущим Константином Калиниченко он подвел итоги 2022 года и рассказал о подготовке к избирательной кампании следующего.
Источник: ПЛН-FM
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