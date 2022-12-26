«Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах года и подготовке к выборам-2023

Гость студии — председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Вместе с ведущим Константином Калиниченко он подвел итоги 2022 года и рассказал о подготовке к избирательной кампании следующего.

Источник: ПЛН-FM