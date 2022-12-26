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«Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах деятельности «Горводоканала» и планах на 2023 год

27.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним об итогах уходящего 2022 года для водоканала и о планах ресурсного предприятия на 2023 год.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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