14:00 «Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах деятельности «Горводоканала» и планах на 2023 год
26.12.2022 18:20 «Дневной дозор»: Советский Союз. Тюрьма народов или общество социальной справедливости?
26.12.2022 14:00 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы областного Собрания в 2022 году
«Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах деятельности «Горводоканала» и планах на 2023 год
27.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним об итогах уходящего 2022 года для водоканала и о планах ресурсного предприятия на 2023 год.
Источник: ПЛН-FM
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