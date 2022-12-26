«Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах деятельности «Горводоканала» и планах на 2023 год

Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним об итогах уходящего 2022 года для водоканала и о планах ресурсного предприятия на 2023 год.

Источник: ПЛН-FM