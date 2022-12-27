«Обратный отсчет»: Борис Елкин об итогах работы администрации Пскова в 2022 году

Гость студии - глава города Пскова Борис Елкин. Вместе с ведущим Константином Калиниченко он подвел итоги уходящего года.

Как он сложился для Пскова, как сработала городская администрация в плане решения основных задач жизнедеятельности города, что сделано по дорожным ремонтам, как Псков подготовился к новогодним праздникам в ситуации, когда массовых гуляний решено не проводить, каковы приоритеты городского бюджета на следующий год? Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.

Источник: ПЛН-FM