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«Обратный отсчет»: Ведущие «ПЛН FM» о политических итогах 2022 года
29.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»
В нестандартном формате прошел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».
Это был двухчасовой радиомарафон, в котором политические итоги 2022 года подвели ведущие программ «Три мудреца» и «Сообразим на троих»: Максим Костиков, Александр Савенко, Олег Добрынин и Константин Калиниченко. Вместе с радиослушателями они вспомнили в какой реальности мы провели 2022 год, а также реформы, назначения, эксперименты, открытия, взлеты и падения уходящего года.
Источник: ПЛН-FM
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