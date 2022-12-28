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«Обратный отсчет»: Ведущие «ПЛН FM» о политических итогах 2022 года

29.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»

В нестандартном формате прошел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».

Это был двухчасовой радиомарафон, в котором политические итоги 2022 года подвели ведущие программ «Три мудреца» и «Сообразим на троих»: Максим Костиков, Александр Савенко, Олег Добрынин и Константин Калиниченко. Вместе с радиослушателями они вспомнили в какой реальности мы провели 2022 год, а также реформы, назначения, эксперименты, открытия, взлеты и падения уходящего года.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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