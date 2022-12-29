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«Обратный отсчет»: О ярких проектах и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области

30.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гости последнего в этом году выпуска программы «Обратный отсчет» - директор центра проектной деятельной Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и руководитель отдела специальных проектов ТКД Александр Робин. Ведущие Дина Дабришюте и Артем Татаренко поговорили с ними об итогах работы ТКД в 2022 году: о ярких проектах, активности зрителей и о планах на будущий год.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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