«Обратный отсчет»: О ярких проектах и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области

Гости последнего в этом году выпуска программы «Обратный отсчет» - директор центра проектной деятельной Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и руководитель отдела специальных проектов ТКД Александр Робин. Ведущие Дина Дабришюте и Артем Татаренко поговорили с ними об итогах работы ТКД в 2022 году: о ярких проектах, активности зрителей и о планах на будущий год.

Источник: ПЛН-FM