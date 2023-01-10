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«Обратный отсчет»: Петр Алексеенко об итогах 2022 года и планах псковских коммунистов

11.01.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним об итогах ушедшего года и о планах псковских коммунистов на 2023 год.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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