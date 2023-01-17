«Обратный отсчет»: Как 2022 год сложился для Островского района?

Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) вместе со своими гостями продолжает подводить итоги прошедшего года и строить планы на новый 2023 год. На этот раз гостем программы «Обратный отсчет» стал глава Островского района Дмитрий Быстров. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как 2022-й сложился для муниципалитета и какие планы планируется воплотить в жизнь.

Источник: ПЛН-FM