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«Обратный отсчет»: Как 2022 год сложился для Островского района?

18.01.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) вместе со своими гостями продолжает подводить итоги прошедшего года и строить планы на новый 2023 год. На этот раз гостем программы «Обратный отсчет» стал глава Островского района Дмитрий Быстров. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как 2022-й сложился для муниципалитета и какие планы планируется воплотить в жизнь.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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