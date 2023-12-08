«Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах 2023 года и подготовке к выборам-2024

Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним итоги избирательных кампаний уходящего года и ожидания от выборов-2024.

Источник: ПЛН-FM