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«Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах 2023 года и подготовке к выборам-2024

11.12.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним итоги избирательных кампаний уходящего года и ожидания от выборов-2024.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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