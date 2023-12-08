14:00 «Постскриптум»: Выборы президента, наказание за мелкие взятки и бюджетное послание губернатора
08.12.2023 14:00 «Квартирник»: V.V. and BanD о новом составе, продвижении творчества и откуда берётся печаль
07.12.2023 18:55 «Эхо города»: Как депутаты Псковской гордумы планируют провести новогодние каникулы?
«Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах 2023 года и подготовке к выборам-2024
11.12.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним итоги избирательных кампаний уходящего года и ожидания от выборов-2024.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати