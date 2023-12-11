«Обратный отсчет»: Сити-менеджер Великих Лук Андрей Беляев об итогах года

Гость студии - глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о том, как уходящий год прошел для южной столицы региона.

Как город справился с основными вызовами-2023? Как городские власти относятся к частной инициативе установить памятник Сталину? успевают ли коммунальные службы разгребать последствия снегопадов? В каком состоянии находятся коммунальные сети Великих Лук? На какой стадии находится решение вопроса строительства второго автодорожного путепровода через железную дорогу между проспектом Гагарина и улицей Малышева? Как бизнес реагирует на внедрение дизайн-кода в Великих Луках? Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM