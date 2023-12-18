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«Обратный отсчет»: Глава Псковского района Наталья Федорова об итогах 2023 года

19.12.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня итоги уходящего года подводит глава Псковского района Наталья Федорова.

Как 2023 год сложился для нее как для человека и как главы? Какие объекты появились или были капитально отремонтированы в Псковском районе в рамках нацпроектов? Каких успехов удалось достичь, благодаря плотному взаимодействию органов власти с общественными организациями и ТОСами? Что сделано в текущем году для развития туристического потенциала Псковского района? Об этом и многом другом — в течение ближайших 30 минут.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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