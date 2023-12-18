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«Обратный отсчет»: «Псковские тепловые сети». 57 лет бесперебойной работы

19.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Уже завтра «Псковские тепловые сети» отмечают свой день рождения. Чем может гордиться предприятие с почти 60-летней историей? Чем был особенно примечателен 2023 год? Какие объекты ремонтной программы были самыми сложными? За счет каких ресурсов удалось улучшить состояние теплосетей? По каким причинам в основном возникали аварийные ситуации? Как повышение ключевой ставки сказывается на работе «Псковских теплосетей»? Об этом ведущая Любовь Кузнецова поговорила с директором предприятия Игорем Максимовым.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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