«Обратный отсчет»: «Псковские тепловые сети». 57 лет бесперебойной работы

Уже завтра «Псковские тепловые сети» отмечают свой день рождения. Чем может гордиться предприятие с почти 60-летней историей? Чем был особенно примечателен 2023 год? Какие объекты ремонтной программы были самыми сложными? За счет каких ресурсов удалось улучшить состояние теплосетей? По каким причинам в основном возникали аварийные ситуации? Как повышение ключевой ставки сказывается на работе «Псковских теплосетей»? Об этом ведущая Любовь Кузнецова поговорила с директором предприятия Игорем Максимовым.

Источник: ПЛН-FM