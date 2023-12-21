«Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах года

Сегодня итоги уходящего года подвел начальник ГУ МЧС России по Псковской области, полковник внутренней службы Сергей Лаврухин.

Влияет ли как-то изменившаяся геополитическая обстановка на работу МЧС? Как руководство МЧС России оценивает работу главного управления по Псковской области? Как в уходящем году складывалась пожарная ситуация и обстановка на водоемах? Какие нарушения чаще всего выявляли специалисты ГИМС? По каким причинам в Псковской области чаще всего пропадают люди? Об этом с гостем студии поговорил ведущий Артем Татаренко.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM