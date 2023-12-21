14:00 «Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах года
«Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах года
22.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня итоги уходящего года подвел начальник ГУ МЧС России по Псковской области, полковник внутренней службы Сергей Лаврухин.
Влияет ли как-то изменившаяся геополитическая обстановка на работу МЧС? Как руководство МЧС России оценивает работу главного управления по Псковской области? Как в уходящем году складывалась пожарная ситуация и обстановка на водоемах? Какие нарушения чаще всего выявляли специалисты ГИМС? По каким причинам в Псковской области чаще всего пропадают люди? Об этом с гостем студии поговорил ведущий Артем Татаренко.
Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.
Источник: ПЛН-FM
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