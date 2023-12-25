«Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года

Сегодня итоги уходящего года подведет депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Как уходящий год, по его мнению, сложился для мира, страны и нашего региона? Насколько эффективно единороссы справлялись с вызовами и каковы главные достижения партии в этом году? Каковы результаты работы Александра Козловского в Госдуме? Какие проблемы жителей Псковской области удалось решить? Об этом и многом другом с гостем студии поговорит ведущий Александр Савенко.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM