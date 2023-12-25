www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
13 ноября 22 декабря 5 декабря 22 декабря 15 ноября 15 декабря 25 декабря 19 декабря 18 декабря 14 декабря 21 декабря 21 декабря Телефон прямого эфира 19 декабря 14 декабря 25 декабря

«Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года

26.12.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня итоги уходящего года подведет депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Как уходящий год, по его мнению, сложился для мира, страны и нашего региона? Насколько эффективно единороссы справлялись с вызовами и каковы главные достижения партии в этом году? Каковы результаты работы Александра Козловского в Госдуме? Какие проблемы жителей Псковской области удалось решить? Об этом и многом другом с гостем студии поговорит ведущий Александр Савенко.

 

 

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты