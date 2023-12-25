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«Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года
26.12.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня итоги уходящего года подведет депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Как уходящий год, по его мнению, сложился для мира, страны и нашего региона? Насколько эффективно единороссы справлялись с вызовами и каковы главные достижения партии в этом году? Каковы результаты работы Александра Козловского в Госдуме? Какие проблемы жителей Псковской области удалось решить? Об этом и многом другом с гостем студии поговорит ведущий Александр Савенко.
Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.
Источник: ПЛН-FM
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