«Обратный отсчет»: Борис Елкин об итогах работы администрации Пскова в 2023 году

Глава города Пскова Борис Елкин рассказал, как сложился уходящий 2023 год для Пскова, как сработала городская администрация в плане решения основных задач жизнедеятельности города и каковы приоритеты на следующий год.

Также Борис Елкин ответил на вопросы радиослушателей.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM