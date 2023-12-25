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«Обратный отсчет»: Борис Елкин об итогах работы администрации Пскова в 2023 году
26.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Глава города Пскова Борис Елкин рассказал, как сложился уходящий 2023 год для Пскова, как сработала городская администрация в плане решения основных задач жизнедеятельности города и каковы приоритеты на следующий год.
Также Борис Елкин ответил на вопросы радиослушателей.
Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.
Источник: ПЛН-FM
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