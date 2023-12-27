27.12.2023 18:30 «Беседка»: О деятельности регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
27.12.2023 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли запрещать иноагентам избираться в региональные парламенты?
27.12.2023 14:00 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах развития Псковской области в 2023 году
«Обратный отсчет»: Сообразим на троих мудрецов. Итоги 2023 года
28.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»
«Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения. Сегодняшний выпуск был необычным, потому что итоги года подводили ведущие радиостанции.
Александр Савенко и Константин Калиниченко известны радиослушателям по программе «Сообразим на троих», а Максим Костиков и Олег Добрынин — по программе «Три мудреца». Сегодня эта «четверка» «соображала на троих мудрецов», а именно подводила итоги года по разным номинациям.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати