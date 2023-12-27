«Обратный отсчет»: Сообразим на троих мудрецов. Итоги 2023 года

«Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения. Сегодняшний выпуск был необычным, потому что итоги года подводили ведущие радиостанции.

Александр Савенко и Константин Калиниченко известны радиослушателям по программе «Сообразим на троих», а Максим Костиков и Олег Добрынин — по программе «Три мудреца». Сегодня эта «четверка» «соображала на троих мудрецов», а именно подводила итоги года по разным номинациям.

Источник: ПЛН-FM