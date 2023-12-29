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«Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах работы Псковского музея в 2023 году

02.01.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ней о том, как 2023 год сложился для музея, и о планах на новый год. Главные музейные события 2023 года, музейные итоги года в цифрах, изменения в кадровом составе музейных работников, афиша на январь, сюрпризы, которые готовит Псковский музей на 2024 год — об этом и многом другом в течение ближайшего часа.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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