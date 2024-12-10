«Обратный отсчет»: Работа Псковской гордумы в 2024 году

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».

Гость студии - председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Каким был уходящий год для Псковской городской Думы в целом? На чем был сделан акцент в работе городского парламента: законодательной деятельности, взаимодействии с избирателями, решении конкретных проблем жителей округов? Какая работа проведена депутатами по выполнению наказов избирателей?

Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.

Ведущая - Любовь Кузнецова.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM