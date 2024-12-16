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«Обратный отсчет»: Дмитрий Быстров о знаковых событиях и проектах 2024 года в Островском районе

17.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск из цикла программ «Обратный отсчет». Гость студии - глава Островского района Дмитрий Быстров.

Дмитрий Быстров рассказал, как уходящий год сложился для муниципалитета. Об итогах года и о планах на 2025-й с ним поговорила Любовь Кузнецова.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM



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