14:00 «Обратный отсчет»: Дмитрий Быстров о знаковых событиях и проектах 2024 года в Островском районе
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«Обратный отсчет»: Дмитрий Быстров о знаковых событиях и проектах 2024 года в Островском районе
17.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск из цикла программ «Обратный отсчет». Гость студии - глава Островского района Дмитрий Быстров.
Дмитрий Быстров рассказал, как уходящий год сложился для муниципалитета. Об итогах года и о планах на 2025-й с ним поговорила Любовь Кузнецова.
Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.
Источник: ПЛН-FM
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