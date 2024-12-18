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«Обратный отсчет»: Игорь Максимов об итогах работы «Псковских тепловых сетей» в 2024 году

19.12.2024 13:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск из цикла программ «Обратный отсчет».

Гость студии  - директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.  

Игорь Максимов рассказал, каким был уходящий год для ПТС? Чем он особенно примечателен? Об итогах года и о планах на 2025-й с ним поговорила Любовь Кузнецова.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM



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