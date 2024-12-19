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Борис Елкин подвел итоги 2024 года в программе «Обратный отсчет»
20.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск из цикла программ «Обратный отсчет».
Гость студии - глава города Пскова Борис Елкин.
Градоначальник рассказал, каким был уходящий год для администрации Пскова. Какие проекты запомнились в уходящем году и стали самыми значимыми для города и его жителей? Об итогах года уходящего и о планах на 2025-й с ним поговорил Константин Калиниченко.
Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.
Источник: ПЛН-FM
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