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Борис Елкин подвел итоги 2024 года в программе «Обратный отсчет»

20.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск из цикла программ «Обратный отсчет».

Гость студии  - глава города Пскова Борис Елкин.

Градоначальник рассказал, каким был уходящий год для администрации Пскова. Какие проекты запомнились в уходящем году и стали самыми значимыми для города и его жителей? Об итогах года уходящего и о планах на 2025-й с ним поговорил Константин Калиниченко.

 

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM



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