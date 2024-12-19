Борис Елкин подвел итоги 2024 года в программе «Обратный отсчет»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск из цикла программ «Обратный отсчет».

Гость студии - глава города Пскова Борис Елкин.

Градоначальник рассказал, каким был уходящий год для администрации Пскова. Какие проекты запомнились в уходящем году и стали самыми значимыми для города и его жителей? Об итогах года уходящего и о планах на 2025-й с ним поговорил Константин Калиниченко.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM