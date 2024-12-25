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Итоги 2024 года подвели ведущие «ПЛН FM» в программе «Обратный отсчет»

26.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Обратный отсчет». Это традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения.

Сегодня итоги года подвели ведущие радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Александр Савенко и Константин Калиниченко известны радиослушателям по программе «Сообразим на троих», а Максим Костиков и Олег Добрынин - по программе «Три мудреца». 

Сегодня эта «четверка» подвела итоги года по самым разным номинациям: шок года, реформа года, критика года, назначения года, недоразумение года и многим другим.

Источник: ПЛН-FM



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