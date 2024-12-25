25.12.2024 14:00 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы регионального парламента в 2024 году
Итоги 2024 года подвели ведущие «ПЛН FM» в программе «Обратный отсчет»
26.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»
В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Обратный отсчет». Это традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения.
Сегодня итоги года подвели ведущие радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Александр Савенко и Константин Калиниченко известны радиослушателям по программе «Сообразим на троих», а Максим Костиков и Олег Добрынин - по программе «Три мудреца».
Сегодня эта «четверка» подвела итоги года по самым разным номинациям: шок года, реформа года, критика года, назначения года, недоразумение года и многим другим.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати