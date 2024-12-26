«Обратный отсчет»: Итоги года в СМИ и соцсетях

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет». В прямом эфире итоги года подвели ведущие программы «Прессинг» Юлия Магера и Константин Калиниченко, а также ведущие программы «Хайпожоры» Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова.

Они обсудили итоги года в СМИ и в соцсетях: проведение в Пскове международного медиафорума, параллельные миры в СМИ с разной точкой зрения на происходящие события, блокировки зарубежных сервисов, волну мошенничеств с использованием фейковых аккаунтов публичных персон - чем был примечателен уходящий год в медиапространстве.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM