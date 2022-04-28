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«Чай втроем»: Who is Mr. Елкин?

29.04.2022 14:00 «ПЛН-FM»

«ПЛН FM» (102.6 FM) представляет вашему вниманию еще один новый проект - «Чай втроем». Периодически по пятницам ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы будут устраивать чайные посиделки и приглашать в студию известных персон - политиков и музыкантов, общественников и поэтов, власть и оппозицию. А разговаривать они будут вовсе не о политике с экономикой и не о митингах с нацпроектами (все это и так регулярно обсуждается в студии ПЛН FM). Это будет разговор по душам, который позволит радиослушателям получше узнать известных личностей региона — не как профессионалов в своей сфере, а как обычных людей, которые тоже ходят по магазинам, готовят себе завтрак, отводят детей в детский сад и у которых тоже случаются проблемы.

Первый гость, который пришел на «Чай втроем» - глава администрации города Пскова Борис Елкин. Многие знают, что это человек из команды губернатора, который до прихода на пост сити-менеджера Пскова успешно руководил областным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству. Но мало кто знает, Who is Mr. Елкин как человек.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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