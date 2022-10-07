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«Чай втроем»: Игорь Сопов о петербургском стиле, котиках и надоях мурманских коров

07.10.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы пьют чай, едят печеньки и разговаривают с кем-то очень интересным и известным в псковском регионе, раскрывая его не как профессионала в той или иной сфере, а как человека.

Сегодня на чай зашел председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он рассказал, откуда у него взялась любовь к котикам, кого он боялся в детстве, каким заповедям следовал в студенческие годы, какие книги принципиально не читает и почему почти не ходит в кино. Отдельное внимание во время задушевной беседы было уделено обсуждению вопросов петербургского стиля и надоев мурманских коров. Но, конечно же, это далеко не все, о чем рассказал про себя Игорь Сопов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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