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«Чай втроем»: Наталья Юрченко о куклах из мальвы, школьных медляках и собаке-бабочке

21.10.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы пьют чай, едят печеньки и разговаривают с кем-то очень интересным и известным в псковском регионе. И вот за такими разговорами с печеньками, чаем и просмотром фотографий они раскрывают своих гостей не как профессионалов в той или иной сфере, а как обычных людей.

Сегодня гостем программы стала директор ГТРК «Псков», депутат Псковской городской Думы по округу №8 Наталья Юрченко. За чашкой чая она развенчала миф относительно места своего рождения, поделилась самыми счастливыми воспоминаниями детства, рассказала о роли судьбы в своей жизни, почему хотела стать ботаником, а ушла на телевидение, и дала советы: как бороться со стрессом, правильно формулировать желания, сделать куклу из мальвы и вкусно приготовить кабачки.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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