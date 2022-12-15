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«Чай втроем»: Армен Мнацаканян о Новом годе, самом «страшном» хулиганстве и жареной мойве

16.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня на чай к ведущим Дмитрию и Татьяне Ивановым приходил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Он поделился детскими воспоминаниями о праздновании Нового года, рассказал, какой подарок хотел бы получить от Деда Мороза в этом году и признался в своем самом «страшном» хулиганстве, совершенном в детстве. Также в течение ближайшего часа: о дружбе, о старости мечты, о дачных делах, любви к сольфеджио, драниках и жареной мойве. А плюс к этому — заразительный смех Армена Мнацаканяна и фото из его личного архива.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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