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«Чай втроем»: Наталья Федорова о моде 70-х, шансоне и зимних походах
10.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы встретились за чашкой чая с главой Псковского района Натальей Федоровой. Она поделилась воспоминаниями о своей родной деревне и о годах учебы на естественно-географическом факультете ПГПИ, порассуждала о моде 70-х, типичных прическах советских школьниц и о миссии учителя, рассказала о своих музыкальных предпочтениях, домашнем питомце, поделилась методами снятия стресса и показала фотографии из своего личного фотоархива.
Что способно довести Наталью Федорову до слез? Какие вещи она хотела бы отправить себе из настоящего в прошлое? Кем быть легче — главой района или директором школы-депутатом? Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.
Источник: ПЛН-FM
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