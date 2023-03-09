«Чай втроем»: Наталья Федорова о моде 70-х, шансоне и зимних походах

Сегодня ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы встретились за чашкой чая с главой Псковского района Натальей Федоровой. Она поделилась воспоминаниями о своей родной деревне и о годах учебы на естественно-географическом факультете ПГПИ, порассуждала о моде 70-х, типичных прическах советских школьниц и о миссии учителя, рассказала о своих музыкальных предпочтениях, домашнем питомце, поделилась методами снятия стресса и показала фотографии из своего личного фотоархива.

Что способно довести Наталью Федорову до слез? Какие вещи она хотела бы отправить себе из настоящего в прошлое? Кем быть легче — главой района или директором школы-депутатом? Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.

Источник: ПЛН-FM