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«Чай втроем»: Николай Королев о задатках шоумена, звездных понтах и отцовской мудрости

07.04.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы пьют чай в компании человека, которого знает, без преувеличения, каждый житель Псковской области. Вот уже более 20 лет он задает тон развития шоу-индустрии Псковской области. Мастер шоу, человек-праздник, организатор конкурсов красоты, ведущий концертов, свадеб и банкетов, и все это - шоумен, директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев.

Им восхищаются, ему завидуют, его обсуждают. Но что за человек скрывается за разными образами, яркими костюмами, хорошо поставленным голосом и нескончаемой продюсерско-творческой энергией? Попробуем разобраться. А заодно узнаем, какой самый безумный в своей жизни поступок совершил Николай Королев, когда в нем открылись задатки будущего шоумена, кому из звезд ему пришлось собственноручно варить овсяную кашу, есть ли будущее у псковских дискотек, легко ли живется многодетному отцу-шумену и как с годами изменились свадебные конкурсы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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