«Чай втроем»: Алексей Севастьянов о футболе, актерском ремесле и бизнесе

Гостем очередного выпуска программы «Чай втроем» на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению, актер, предприниматель, в прошлом основатель и президент футбольного клуба «Псков-747» и просто замечательный человек Алексей Севастьянов.

Он поделился с ведущими Татьяной и Дмитрием Ивановыми детскими воспоминаниями, в частности, признался в своем самом серьезном детском «зашкваре», и рассказал, почему начал заниматься хоккеем, выучился на спортивного врача, но стал тренером, а в итоге и вовсе ушел в актеры и в бизнес. Также Алексей Севастьянов рассказал «байки», связанные со съемками в известных фильмах, например, поведал историю о том, как на съемках в «Особенностях национальной рыбалки» «отжал» роль капитана-лейтенанта у Александра Лыкова.

Не обидно ли было Алексею Севастьянову, что в доброй половине фильмов ему пришлось играть бандитов и сотрудников службы безопасности, хотя в глубине души, может, хотелось сыграть доброго волшебника? Кто из актеров произвел на него неизгладимое впечатление? К чему приводят курортные романы? Есть ли будущее у российского футбола? Всегда ли сердце Алексея Севастьянова бьется в такт с жителями города и куда может попасть человек, не разбирающийся в моде?

Источник: ПЛН-FM