«Чай втроем»: Елена Косенкова о куклах, качестве тканей и силе слабого пола

Сегодня на чай к ведущим Татьяне и Дмитрию Ивановым пришла генеральный директор Псковской швейной фабрики «Славянка», заслуженный работник текстильной и легкой промышленности, заслуженный предприниматель, ветеран труда Елена Косенкова.

Она поделилась воспоминаниями о своем детстве, которое пришлось на суровые военные и послевоенные годы, рассказала, как во время учебы умудрялась сочетать в себе хорошую успеваемость, разносторонние интересы и бунтарский характер, почему связала свою жизнь с легкой промышленностью и каково это - быть женщиной-руководителем.

Зачем Елена Косенкова пошла в депутаты? Почему ей было по-настоящему страшно за швейную фабрику? О чем она со Славой Зайцевым пытались договориться, но так и не договорились? Откуда в Елене Косенковой любовь к «Мерседесам» и что делает ее по-настоящему счастливой? Об этом и не только — в течение ближайшего часа.

Источник: ПЛН-FM