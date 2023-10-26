«Чай втроем»: Дмитрий Месхиев о любви к Пскову, татуировках и ресторанном бизнесе

Сегодня на чай к Татьяне и Дмитрию Ивановым пришел кинорежиссер, театральный режиссёр, кинопродюсер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра, Заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев.

Через несколько дней, 31 октября, ему исполнится 60 лет, и в канун своего дня рождения гость студии рассказал массу интересного о своей жизни: кто имеет право называть его ДимДимычем, сколько раз его отчисляли из ВГИКа, какими своими фильмами он по-настоящему гордится, какой он на съемочной площадке, почему так привязан к Псковской области и почему скучает по ресторанному бизнесу.

Источник: ПЛН-FM