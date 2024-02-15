«Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне

Сегодня за чашкой чая ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы поговорили «за жизнь» с Заслуженным артистом России, Заслуженным деятелем искусств Псковской области Александром Либом.

Вот уже 50 лет он служит на псковской сцене и отметит это событие 2 марта в БКЗ Псковской областной филармонии концертом «Мой путь, моя судьба…». В преддверии красивой даты Александр Либ поделился детскими воспоминаниями, рассказал о своем жизненном, творческом пути и об увлечениях.

Источник: ПЛН-FM