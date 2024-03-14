«Чай втроем»: Владимир Зубов о любимой игрушке, стройотрядах и «золотом времени» ТПП

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Чай втроем», в которой ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы устраивают чайные посиделки с известными в Псковской области персонами и говорят с ними не как с профессионалами своего дела, а как с обычными людьми.

Сегодня за чашкой чая и за просмотром фотографий они поговорили по душам с президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимиром Зубовым. Гость студии рассказал, какая у него в детстве была самая любимая игрушка, как ему удавалось модно одеваться в студенческие годы, на что он тратил деньги, заработанные в стройотрядах, как, несмотря на полученный диплом инженера-системотехника, пошел работать в милицию, каковы главные отличия бизнеса 90-х и наших дней, поделился своими воспоминаниями о Евгении Примакове и удивил радиослушателей одним из своих хобби, о котором мало кто знает, кроме самых близких.

Источник: ПЛН-FM