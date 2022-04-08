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«Норма права»: Что такое банкротство физического лица?
11.04.2022 18:45 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) стартует новый проект - «Норма права». Он будет включать цикл программ, посвященных банкротству физических лиц. Подробнее об этом правовом явлении радиослушателям будет рассказывать ведущий проекта - управляющий партнер Юридического департамента Эмиль Мамедов. Тема первого выпуска - «Что такое банкротство физического лица?».
Источник: ПЛН-FM
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