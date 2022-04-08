«Норма права»: Что такое банкротство физического лица?

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) стартует новый проект - «Норма права». Он будет включать цикл программ, посвященных банкротству физических лиц. Подробнее об этом правовом явлении радиослушателям будет рассказывать ведущий проекта - управляющий партнер Юридического департамента Эмиль Мамедов. Тема первого выпуска - «Что такое банкротство физического лица?».

Источник: ПЛН-FM