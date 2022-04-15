«Норма права»: О видах банкротства физического лица в российском законодательстве
18.04.2022 18:45 «ПЛН-FM»
Ведущий проекта, управляющий партнер Юридического департамента Эмиль Мамедов рассказывает, какие виды банкротства физического лица существуют в российском законодательстве, и какие еще (кроме процедуры банкротства) существуют пути выхода из трудной финансовой ситуации, если нет возможности оплачивать кредит.
Напомним, проект «Норма права» включает цикл программ, посвященных банкротству физических лиц.
Источник: ПЛН-FM
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