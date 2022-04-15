«Норма права»: О видах банкротства физического лица в российском законодательстве

Ведущий проекта, управляющий партнер Юридического департамента Эмиль Мамедов рассказывает, какие виды банкротства физического лица существуют в российском законодательстве, и какие еще (кроме процедуры банкротства) существуют пути выхода из трудной финансовой ситуации, если нет возможности оплачивать кредит.

Напомним, проект «Норма права» включает цикл программ, посвященных банкротству физических лиц.

Источник: ПЛН-FM