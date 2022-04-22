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«Норма права»: Кому подходит процедура банкротства?

25.04.2022 18:45 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущий проекта, управляющий партнер Юридического департамента Эмиль Мамедов рассказал, кому подходит банкротство - иными словами, какими у человека должны быть обстоятельства, чтобы он мог воспользоваться этой процедурой и чтобы этот шаг был экономически обоснованным.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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