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«Норма права»: Кому подходит процедура банкротства?
25.04.2022 18:45 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий проекта, управляющий партнер Юридического департамента Эмиль Мамедов рассказал, кому подходит банкротство - иными словами, какими у человека должны быть обстоятельства, чтобы он мог воспользоваться этой процедурой и чтобы этот шаг был экономически обоснованным.
Источник: ПЛН-FM
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