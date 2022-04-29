«Норма права»: Единственное жилье и банкротство физического лица

Сегодня ведущий проекта, управляющий партнер Юридического департамента Эмиль Мамедов предлагает детально рассмотреть тему «Единственное жилье и банкротство физического лица». Она актуальна для большинства людей, которые задумывались о банкротстве, особенно если учесть, что недавно в законодательстве произошли радикальные изменения.



Напомним, проект «Норма права» включает цикл программ, посвященных банкротству физических лиц.

Источник: ПЛН-FM