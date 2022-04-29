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«Норма права»: Единственное жилье и банкротство физического лица
02.05.2022 18:45 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий проекта, управляющий партнер Юридического департамента Эмиль Мамедов предлагает детально рассмотреть тему «Единственное жилье и банкротство физического лица». Она актуальна для большинства людей, которые задумывались о банкротстве, особенно если учесть, что недавно в законодательстве произошли радикальные изменения.
Напомним, проект «Норма права» включает цикл программ, посвященных банкротству физических лиц.
Источник: ПЛН-FM
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