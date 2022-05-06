«Норма права»: Могут ли отобрать жилье за долги?

Слушайте на волнах радио ПЛН FM новый выпуск программы «Норма права», посвященной вопросам банкротства физических лиц. Сегодня ведущий проекта, управляющий партнер Юридического департамента Эмиль Мамедов расскажет радиослушателям, могут ли отобрать жилье за долги.

Источник: ПЛН-FM