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«Норма права»: Могут ли отобрать жилье за долги?

09.05.2022 18:30 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио ПЛН FM новый выпуск программы «Норма права», посвященной вопросам банкротства физических лиц. Сегодня ведущий проекта, управляющий партнер Юридического департамента Эмиль Мамедов расскажет радиослушателям, могут ли отобрать жилье за долги.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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