«Дневной дозор»: Способы регулирования цен

Способы регулирования цен являются сейчас одной из главных тем, обсуждаемых на всех уровнях власти и бизнеса. Актуальной она стала из-за стремительного роста стоимости товаров разных категорий. Наряду с мониторингом цен и контролем ситуации со стороны антимонопольной службы, муниципальных рабочих групп и общественных организаций в регионах, на федеральном уровне предложили зафиксировать справедливую торговую наценку на товары в магазинах. В Госдуме посчитали, что она может составлять до 25% стоимости продукции. По мнению депутатов, это позволит гражданам покупать товары по приемлемым ценам. О вмешательстве государства в ценообразование не раз говорилось за последние несколько лет. Госрегулирование стоимости продукции многие предприниматели считают несвоевременной и даже опасной мерой, потому что она противоречит законам рыночной экономики. В то же время, при текущей экономической ситуации - усложненной логистике в поставках, уходе некоторых импортных производителей, ажиотажном спросе на ряд товаров и распространении спекулятивных цен - законодательное ограничение наценки на товар может стать ключевым сдерживающим фактором, который даст возможность гражданам не потерять покупательную способность. Нужно ли фиксировать цены на все товары или только на предметы первой необходимости? Поможет ли определенная государством торговая наценка остановить рост цен в магазинах? Не приведут ли такие меры к дефициту товаров на прилавках? Ответы на эти вопросы поищем сегодня с псковскими экспертами в «Дневном дозоре».

Источник: ПЛН-FM