«Дневной дозор»: Перспективы вхождения ЛНР и ДНР в состав России

Спустя месяц после признания Российской Федерацией суверенитета ЛНР и ДНР на фоне специальной военной операции, которая развернута на юго-востоке Украины, все чаще в публичном общественном пространстве поднимается вопрос о дальнейшей судьбе признанных Россией республик. Звучат разные версии развития событий. По мнению некоторых экспертов, республики могут быть так называемыми «компромиссными территориями», буферной зоной и остаться на положении признанных республик по примеру Южной Осетии или Абхазии. Есть мнение, что Донецк и Луганск могут войти в состав РФ. Так, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о том, что в республике в ближайшее время может быть организован соответствующий референдум. Кроме того, на минувшей неделе первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, побывавший в Мариуполе сказал, что Россия отсюда никогда не уйдет, а город будет отстроен заново. Слова секретаря Генсовета партии были восприняты многими как декларация о намерениях руководства России. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в этом заявлении официальной позиции нет, и оно является инициативой на партийном уровне. Тем не менее, подобного рода высказывания не остаются незамеченными и подвергаются широкому общественному обсуждению. Какова дальнейшая судьба ДНР и ЛНР? Могут ли они войти в состав РФ? Мнения по этим вопросам мы решили выяснить у представителей псковского общественно-политического сообщества.

Источник: ПЛН-FM