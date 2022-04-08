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«Дневной дозор»: Изменить нельзя оставить

08.04.2022 18:30 «ПЛН-FM»

Об очередной пенсионной реформе заговорили в правительстве России. На этот раз от законодателей поступило предложение отказаться от единого пенсионного возраста, к которому все привыкли. Взамен у граждан может появиться право досрочного выхода на пенсию, но в обмен на уменьшение ее размера. Авторы инициативы предлагают два варианта. Первый — заменить нынешний единый пенсионный возраст продолжительностью стажа. То есть установить четкую зависимость размера пенсии от стажа и заработка. Второй вариант — вернуться к оценке утраты трудоспособности. Эта методика использовалась еще в 20-30 годах прошлого века. Пенсию назначали после медосвидетельствования, подтверждающего нетрудоспособность человека. Также предполагается разделить подход к определению пенсионного возраста для наемных работников и людей с другими формами занятости. Для самозанятых пенсионный возраст предлагают повысить, для тех, кто работает по найму - наоборот, предлагается его понизить. Сегодня в «Дневном дозоре» мы разберемся, насколько актуальна эта инициатива, и какие разногласия может вызвать предложенная реформа в случае ее принятия.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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