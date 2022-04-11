«Дневной дозор»: Иностранные и отечественные образовательные стандарты

О реформе высшего образования заговорили в очередной раз в Госдуме. Болонская система, по мнению законодателей, не оправдала себя, пришло время вернуться к традиционному специалитету, отказавшись от бакалавриата и магистратуры. Это возвращение к истокам поддерживают две трети россиян, согласно опросу одного из сервисов поиска работы в России, где приняли участие более 2,5 тысяч человек. Если смотреть шире, то реформы всех ступеней образования как будто бы давно назрели. Молодое поколение, пожалуй, даже не застало время, когда общество было довольно хотя бы одной из образовательных систем. Так, в школе когда-то то ругали уход от обязательных устных экзаменов по восьми предметам, потом появление ЕГЭ, затем ОГЭ, а теперь все возмущаются проектной деятельностью и ФГОСами. Высшее образование в Псковской области некогда осуждали за подготовку ограниченного перечня кадров. Теперь же в риторике критиков акцент на низком качестве знаний выпускников: Болонская система разрушила полностью остатки былого качественного образования, непонятно кого нынче выпускает опорный ВУЗ региона, и где найти работу «недоспециалистам», то есть бакалаврам. Необходима ли реформа высшего и основного образования в России и поможет ли изменение законодательства улучшить качество знаний выпускников в регионах? Об этом сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: ПЛН-FM