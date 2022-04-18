«В фокусе»: Новая волна омикрона, как к ней готовится наш регион?

События, происходящие в России и в мире после 24 февраля отодвинули тему коронавируса на второй план. Дефицит сахара, или колебания национальной валюты в моменте волнуют граждан больше, чем короновирусная статистика. Однако, стоит признать, что ковид никуда не исчез. Более того эксперты предрекают новую волну омикрона в нашем регионе, которая развернется к концу весны. Есть ли возможность избежать новой волны? Готовы медицинские учреждения снова принять удар коронавируса? Какие меры по снижению воздействия ковида на население принимают со стороны властей? Почему пенсионерам, в первую очередь, стоит переживать из-за прихода новой волны? Как они могут себя обезопасить? На эти темы поговорим сегодня в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM