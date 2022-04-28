«Дневной дозор»: О приоритетах государства в сложившейся экономической ситуации

Санкции недружественных стран в отношении России негативно воздействуют на экономику нашей страны. Аналитики прогнозируют ухудшения социально-экономической ситуации. В этом случае руководству страны необходимо будет выбрать правильную стратегию и определиться с приоритетами. Либо сделать ставку на раздачу "вертолетных денег" бюджетникам, увеличивать выплаты силовикам и госслужащим, что может сохранить покупательскую способность и спрос и обеспечить лояльность избирателей. Или увеличить меры поддержки бизнеса, который обеспечивает рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Мы решили поинтересоваться у бизнесменов, общественников и политиков, какая из двух стратегий, по их мнению, более выигрышная в текущей ситуации? Стоит ли выбрать в качестве приоритета поддержку малого и среднего предпринимательства? Или сейчас следует помогать бюджетникам, увеличивая меры социальной поддержки? Возможно ли сочетание этих двух стратегий с учетом того, что возможности бюджета страны не безграничны? Обсудим все эти темы сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM